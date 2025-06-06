El pueblo de Valladolid que está en León y utiliza el prefijo telefónico de Zamora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el extenso mapa de España, los fenómenos administrativos y geográficos en ocasiones se cruzan y dan lugar a situaciones insólitas. La provincia de León tiene en su territorio el caso de un pueblo que, a pesar de su vinculación geográfica y cultural con León, pertenece administrativamente a la provincia de Valladolid.

La historia de este enclave tiene su origen en un error cartográfico sucedido durante la división provincial de 1833. Aunque este lugar se encuentra ubicado en la provincia leonesa, su administración fue adjudicado al partido de Villalón en Valladolid. Esta división ha dejado una huella perdurable en la zona y es una muestra de cómo decisiones del pasado pueden influir en la composición de la identidad de ciertos lugares.

Este pueblo se trata de Roales de Campos que tiene la misma peculiaridad que Quintanilla del Molar, cuya administración es de Valladolid, pero está en la provincia de Zamora. Ambos pueblos están ubicados en la comarca de Tierra de Campos. La peculiaridad de la zona no solo proviene de su situación geográfica, sino también de otras curiosidades.

Estos territorios pertenecen a la Diócesis de León, aunque utilizan el prefijo telefónico de Zamora. Vivir en estos pueblos ofrece una amalgama de influencias y opciones. Si bien sus habitantes suelen acudir a Valderas para asistir al colegio, las compras diarias se hacen en Benavente, Zamora. Sin embargo, eso no excluye su relación con Valladolid, que, además de ser la provincia a la que administrativamente pertenecen, les ofrece servicios hospitalarios.

La singularidad de Roales de Campos y Quintanilla del Molar ha creado una cultura híbrida única. Aunque este caso no es exclusivo de España, ya que otros lugares del mundo cuentan con delimitaciones políticas que no reflejan las realidades culturales y geográficas.