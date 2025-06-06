Diario de León

El pueblo de Valladolid que está en León y utiliza el prefijo telefónico de Zamora

La situación singular de este enclave ha creado una cultura híbrida única

Ayuntamiento de Roales de Campos.

Ayuntamiento de Roales de Campos.AYTO DE ROALES DE CAMPOS

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En el extenso mapa de España, los fenómenos administrativos y geográficos en ocasiones se cruzan y dan lugar a situaciones insólitas. La provincia de León tiene en su territorio el caso de un pueblo que, a pesar de su vinculación geográfica y cultural con León, pertenece administrativamente a la provincia de Valladolid.

La historia de este enclave tiene su origen en un error cartográfico sucedido durante la división provincial de 1833. Aunque este lugar se encuentra ubicado en la provincia leonesa, su administración fue adjudicado al partido de Villalón en Valladolid. Esta división ha dejado una huella perdurable en la zona y es una muestra de cómo decisiones del pasado pueden influir en la composición de la identidad de ciertos lugares.

Este pueblo se trata de Roales de Campos que tiene la misma peculiaridad que Quintanilla del Molar, cuya administración es de Valladolid, pero está en la provincia de Zamora. Ambos pueblos están  ubicados en la comarca de Tierra de Campos. La peculiaridad de la zona no solo proviene de su situación geográfica, sino también de otras curiosidades.

Estos territorios pertenecen a la Diócesis de León, aunque utilizan el prefijo telefónico de Zamora. Vivir en estos pueblos ofrece una amalgama de influencias y opciones. Si bien sus habitantes suelen acudir a Valderas para asistir al colegio, las compras diarias se hacen en Benavente, Zamora. Sin embargo, eso no excluye su relación con Valladolid, que, además de ser la provincia a la que administrativamente pertenecen, les ofrece servicios hospitalarios.

La singularidad de Roales de Campos y Quintanilla del Molar ha creado una cultura híbrida única. Aunque este caso no es exclusivo de España, ya que otros lugares del mundo cuentan con delimitaciones políticas que no reflejan las realidades culturales y geográficas. 

Bodegas de Roales de Campos.

Bodegas de Roales de Campos.AYTO DE ROALES DE CAMPOS

Bodegas de Roales de Campos

Iglesia de San Miguel en Roales de Campos.

Iglesia de San Miguel en Roales de Campos.AYTO DE ROALES DE CAMPOS

Iglesia de San Miguel en Roales de Campos

Mapa de la provincia de León con los pueblos pertenecientes a Valladolid.

Mapa de la provincia de León con los pueblos pertenecientes a Valladolid.DL

mapa provincia león-pueblos valladolid

Plaza de Quintanilla del Molar.

 AYTO DE QUINTANILLA DEL MOLAR

Plaza de Quintanilla del Molar.

Iglesia de Santo Tomás de Aquino en Quintanilla del Molar.

 AYTO DE QUINTANILLA DEL MOLAR

Iglesia de Santo Tomás de Aquino en Quintanilla del Molar

Plaza en Quintanilla del Molar.

 AYTO DE QUINTANILLA DEL MOLAR

Plaza Mayor en Quintanilla del Molar

tracking