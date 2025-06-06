Comienza la rehabilitación de las carreteras N-621 y N-625 entre Cistierna, Riaño y Valdeburón

Publicado por José María Campos León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia el próximo lunes 9 de junio las obras de rehabilitación para el mantenimiento preventivo del firme de la carretera N-621 en diversos tramos entre las localidades de Cistierna y Riaño, en la provincia de León, que cuentan con un presupuesto de 1,70 millones euros (IVA incluido). La actuación, que tendrá una duración de un mes y medio, se sitúa en el marco del contrato preventivo de mantenimiento de firmes para conservar carreteras en las provincias de León, Palencia y Valladolid, por importe de 18,85 millones.

Cuando finalicen estos trabajos, se proseguirá con las obras de rehabilitación superficial del firme en la N-625 a lo largo de 5 kilómetros a partir de la intersección con la N-621 y en dirección al puerto del Pontón, próxima a estos otros trabajos en esta vía que también está realizando el Ministerio. Estas obras están incluidas en el contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras del sector LE-3 y cuentan con un importe de 0,5 millones de euros (IVA incluido).

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se producirán cortes de carril ordenados mediante señalistas, con paso alternativo de vehículos.