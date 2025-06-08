Valdeón acogerá el congreso Europarc de 2026 con 200 expertos en áreas protegidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Posada de Valdeón acogerá el XXIII Congreso de Europarc-España, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 y que reunirá a 200 profesionales en gestión de áreas protegidas.

El evento se está organizando conjuntamente por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la colaboración de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Oficina Técnica de Europarc-España y la Fundación Fernando González Bernáldez, según informa la Junta en un comunicado.

Europarc-España es desde 1993 el principal foro profesional dedicado a la planificación y gestión de las áreas protegidas. Actualmente cuenta con 25 miembros, todos responsables directos de la planificación o gestión de las áreas protegidas de España.

La Junta de Castilla y León es miembro fundador de esta institución, que apoya desde sus orígenes, y forma parte de sus órganos directivos en numerosas ocasiones. En Europarc-España se dan cita desde el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta las comunidades autónomas a través de las consejerías competentes, pasando por las tres diputaciones vascas y dos catalanas, además de dos cabildos canarios.

Sus objetivos estratégicos incluyen reforzar los beneficios sociales de las áreas protegidas. mejorar la eficacia en la gestión de estos singulares espacios en un contexto del de cambio global, aumentar las capacidades profesionales ante los nuevos retos, explorar nuevas fórmulas de gestión más sostenibles, equitativas y solidarias y fortalecer el conjunto del sistema de áreas protegidas.

En el Esparc 2026 se abordarán diferentes retos de futuro a los que dar respuesta desde las áreas protegidas, para contribuir al desarrollo del Programa 2030 de la organización que lleva por lema ‘Áreas protegidas y cambio global. Territorios vivos de conservación para el bienestar humano’.

Los principales ejes de esta hoja de ruta incluyen la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad; la respuesta ante el cambio climático; la cooperación entre las políticas e instrumentos sectoriales, y los beneficios sociales y económicos que conlleva la conservación de estos espacios.

Además de talleres temáticos, comunicaciones orales y visitas a los principales enclaves naturales de la zona, se quiere apoyar la celebración de una feria local con la implicación de entidades del territorio, en la que tanto la población local como visitantes y congresistas puedan disfrutar de los productos y servicios locales.