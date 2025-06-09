Herida tras salir su coche de la vía y chocar con una acequia en la LE-420 en San Cristóbal de la Polantera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibe una llamada que avisa de la salida de vía de un turismo que ha chocado después contra una acequia en el kilómetro 10 de la carretera LE-420, en San Cristóbal de la Polantera (León), a consecuencia de la cual ha resultado herida una persona, una mujer quien además no puede abandonar el vehículo por su propio pie.

EL 1-1-2 da aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de León, a los Bomberos de la Diputación de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil.

En el lugar, atienden los organismos de emergencias a la mujer herida, a quien traslada más tarde una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias al hospital de León.