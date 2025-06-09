El mejor mastín leonés se llama Paca de Trueban y fascina en Camposagrado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Medio centenar de mastines se dieron cita este domingo en Camposagrado, que acogió la primera cita del Campeonato de León 2025 para participar en el concurso y las diferentes pruebas de selección.

Mejor hembra.

Los Ayuntamientos de Cuadros, Carrocera y Rioseco de Tapia patrocinan el concurso de mastines desde el año 1988, uno de los más antiguos de la provincia.

Paca de Trueban se proclamó mejor ejemplar absoluto.