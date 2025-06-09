Diario de León

El mejor mastín leonés se llama Paca de Trueban y fascina en Camposagrado

La majestuosidad de Paca compitió con los mejores ejemplares de todo el país

León

Medio centenar de mastines se dieron cita este domingo en Camposagrado, que acogió la primera cita del Campeonato de León 2025 para participar en el concurso y las diferentes pruebas de selección.

Los Ayuntamientos de Cuadros, Carrocera y Rioseco de Tapia patrocinan el concurso de mastines desde el año 1988, uno de los más antiguos de la provincia. 

Paca de Trueban se proclamó mejor ejemplar absoluto.

