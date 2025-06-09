Refuerzan la seguridad vial en Foncebadón y Piedrafita con señalización inteligente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital puso en marcha, a través de Somacyl, la contratación para instalar nuevas señales inteligentes en los principales puertos de montaña de la Comunidad. Se trata de paneles digitales que informarán en tiempo real sobre el estado de la vía en situaciones de nieve, hielo o mal tiempo.

En total, se colocarán 26 paneles en 13 carreteras de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, con una inversión de 429.000 euros, financiada con fondos propios y europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas nuevas señales ofrecerán a los conductores información clara y actualizada como «Abierto» (en verde), «Cerrado» (en rojo) y «Con restricción» o «Cadenas» (en ámbar). En León se colocarán en lols puertos de Foncebadón y Piedrafita.

Gracias a la tecnología LED y al control remoto por plataforma web y app móvil, estas señales se podrán gestionar a distancia de forma rápida y segura. Además, cuentan con radar para detectar vehículos y se adaptan a las condiciones de cada momento. Todo ello con el objetivo de prevenir accidentes y evitar sorpresas en carretera, según subrayaron este lunes fuentes del Gobierno autonómico.