Los trabajadores de Azucarera convocan nuevas protestas y piden apoyo ciudadano

El anuncio de cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza sigue generando respuestas y movilizando a los trabajadores, que piden una vez más el apoyo de la sociedad. Ambos tienen ahora una nueva cita: el próximo viernes, 13 de julio, a las 19.00 horas. Así presentaron ayer la nueva protesta en una intervención conjunta de sindicatos y organizaciones agrarias en la que se dejó claro que el tiempo pasa pero no están recibiendo soluciones claras. «Las administraciones hacen propuestas, pero nadie responde desde la empresa», señalaron.

El nuevo acto de protesta de este viernes en León comenzará en la sede de UGT y CC OO en León, en Gran Vía de San Marcos, y discurrirá por la Avenida de Roma y la plaza de Guzmán para continuar por Condesa en dirección a la delegación territorial de la Junta, donde está previsto que se concentren como medida de protesta. Esto llegará después de la concentración programada para este martes en Valladolid, coincidiendo con la celebración del pleno de las Cortes de Castilla y León y con la intención de que la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, atienda las reivindicaciones de los trabajadores de la fábrica de La Bañeza.

Calendario de movilizaciones

El presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, recordó que están en contra de los despidos en todos los centros de Azucarera, pero que «si alguien tiene que salir, que sea con las mejores condiciones posibles». Señaló también que la comisión negociadora ha hecho un calendario en el que se incluyen las movilizaciones señaladas, si bien remarcó que «vamos mal de plazos porque el ERE tiene de plazo un mes desde el pasado 27 de mayo».

Hasta el momento, hay fijadas asambleas en los diferentes centros de trabajo y este miércoles volverá a reunirse la comisión negociadora, que volverá a verse las caras el día 18 para tratar de llegar a un acuerdo con la compañía.

El presidente del comité de empresa de Azucarera en La Bañeza animó a sumarse a la protesta del viernes también a todas aquellas personas que se encuentren en algún conflicto laboral y a todos los agricultores: «La ciudadanía no puede quedarse callada», manifestó.

A los políticos

Los sindicatos aprovecharon también para dar un toque de atención a los políticos porque «mucho de lo que nos dicen nos suena a palabras huecas», señaló el representante de CC OO Joaquín Pisabarro. Por parte de Comisiones Obreras también señalaron que «estamos cansados de que León sea siempre la provincia afectada, Basta ya a los cierres de empresas». Desde UCCL lo tienen claro: el anuncio de cierre de las instalaciones que Azucarera tiene en La Bañeza «son de una empresa que ha decidido hacer caja en España, porque sus cuentas dicen que ha ganado dinero y lo que quiere aquí es la cuota que tiene».