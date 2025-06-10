Fallece el padre del exobispo de Astorga Jesús Fernández

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Benigno Fernández Fernández, padre del exobispo de Astorga y actual obispo de Córdoba, Jesús Fernández, falleció a los 95 años de edad.

Las honras fúnebres y la misa funeral tendrán lugar este miércoles a las 12:00 de la mañana en el santuario de Camposagrado (carretera León-Caboalles CL-623, km 19). Posteriormente, el cuerpo será inhumado de Selga de Ordás.

Monseñor Fernández acaba de ser nombrado titular de la Diócesis de Córdoba tras haber pasado sus últimos años como obispo de Astorga y anteriormente como obispo auxiliar de Santiago de Compostela.