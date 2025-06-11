Las fotos de la Luna de Fresa en un pueblo de León que no volverás a ver hasta que pasen 19 años

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La luna llena de junio de 2025, conocida como la Luna de Fresa, ha sido la pasada noche un espectáculo único en La Cepeda al ser la más baja en el cielo del hemisferio norte en casi dos décadas, un fenómeno que no se repetirá hasta 2044. Este evento, que alcanzará su plenitud el 11 de junio a las 09:44 (hora peninsular española), se debe al ciclo de precesión nodal lunar de 18,6 años, que provoca una inclinación extrema en la órbita lunar, haciendo que la luna se eleve muy poco sobre el horizonte.

En la comarca leonesa las condiciones han sido ideales para disfrutar de este fenómeno. La luna apareció especialmente grande, como se aprecia en las imágenes, debido a la ilusión lunar y adoptó tonos anaranjados o rojizos al salir, por la refracción atmosférica.