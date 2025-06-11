La Junta inicia un expediente sancionador por la falta de control de las vacas presentes en el Puerto de Pinos sin autorización de pastos

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha iniciado un expediente sancionador por la falta de vigilancia y control de un número de vacas presentes en el Puerto de Pinos, en la provincia de León, sin la preceptiva autorización de pastos.

Así lo informaron a la Agencia Ical fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural después de que pedanías de Babia y el Ayuntamiento de San Emiliano denunciaran que “unas 500 vacas asturianas pastan desde hace días en el Puerto de Pinos a pesar de que no cuentan con autorización para ello, argumentando que una denominada Junta de Ganaderos tiene arrendado el Puerto de los Hidalgos, en Villafeliz de Babia”.

Los denunciantes aseguraban que los ganaderos asturianos no habían pedido guías para el Puerto de Pinos, al ser preceptivo aportar la autorización del propietario del monte, algo que afirmaron que tampoco hicieron, aunque sí lo solicitaron algunos para el Puerto de los Hidalgos, aunque ello “no les permite ni atravesar con el ganado ni pastar los Puertos de Pinos”.

Frente a la denuncia esta este mismo miércoles en un comunicado conjunto apoyado por la Federación de Entidades Locales Menores de León y la Asociación Montaña de Babia y Luna, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural trasladó que, una vez solicitada por parte de la Guardia Civil la identificación de 21 animales presentes en el Puerto de Pinos, la Unidad Veterinaria de Villablino comprobó que su Código de Pastos corresponde al vecino Puerto de los Hidalgos.

Por este motivo, el servicio territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha pedido a los ganaderos que trasladen el ganado a la zona autorizada y que extremen la vigilancia sobre los animales, independientemente de que se abra el expediente sancionador correspondiente.