Curso de iniciación a la pintura decorativa en Mansilla de las Mulas

El Centro de Formación sobre Oficios Tradicionales Homo Faber reaaliza esta semana un curso de iniciación a la pintura decorativa, en la Sala de Cultura de Mansilla de las Mulas. La formación corre a cargo de Juan Pedro Canseco, pintor que conoce el oficio de la mano de su padre. La empresa familiar «Decoraciones el Cano», ubicada en Monterrubio de la Serena, en Badajoz, que es donde han desarrollado mayoritariamente sus trabajos en palacetes, iglesias, casas solariegas y casas particulares.

La especialidad de esta empresa ha sido y es sobre todo la pintura decorativa tradicional como los estucos de cal, los trampantojos ornamentales o fingidos (tipo florones, molduras, etc) las imitaciones a mármol, las imitaciones a madera, los dorados (tanto al agua como al mixtión) y un sinfín más de técnicas decorativas que Juan Pedro (hijo) siempre muy interesado por este noble oficio y las técnicas tradicionales le han llevado a seguir formándose y especializándose en técnicas milenarias como la pintura al fresco, los esgrafiados de cal, el estuco al fuego, el dorado al agua entre otras Los alumnos aprenderán a conocer los diferentes tipos de pinceles, pinturas, soportes y elementos auxiliares; a «tirar líneas» rectas, curvas y de diferentes grosores; a crear efectos de luces y sombras; a imitar el mármol y la madera; a crear trampantojos, efectos de 3D con falsas molduras, florones, rinconeras y distinta ornamentación. De manera conjunta, realizarán un zócalo con casetones en las escaleras del restaurante La Curiosa. Más información en la página: https://homofabercursos.com/ Homo Faber agradece al Ayuntamiento de la Villa, y a Iván y Juanjo, dueños de la Curiosa, la cesión de los espacios para el taller, y animan a cualquier persona interesada a ver el trabajo en directo.