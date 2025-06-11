Voto unánime de las Cortes en defensa de la Azucarera de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pleno de las Cortes lanzó este miércoles un «grito» unánime contra el cierre de la azucarera de La Bañeza y en defensa del empleo de Teleperformance en Ponferrada. Aunque hubo críticas entre los grupos por la actuación de la Junta y el Gobierno en estas dos «crisis» empresariales, todos los partidos se unieron en la votación para exigir soluciones y que se ponga en marcha en seis meses un plan de reindustrialización para la provincia leonesa.

La proposición no de ley del Grupo Socialista pide al Gobierno autonómico que adopte un «papel activo» y «coordinado» ante el anuncio del cierre de la azucarera de La Bañeza, que apoye con ayudas al sector industrial del azúcar y que medie con la empresa Associated British Foods para evitar la merma de siembras y el abandono del cultivo de remolacha en León.

Asimismo, la iniciativa, que incluye siete puntos, exige a la Junta que busque con Teleperformance soluciones alternativas de ubicación o de reducción de costes que eviten el despido de casi 200 trabajadores en el centro de Ponferrada. Además, urge a poner en marcha un plan de dinamización socioeconómica para las zonas afectadas por el cierre de empresas y una política industrial «equilibrada».

La socialista Nuria Rubio presentó desde la tribuna este «grito de auxilio» para La Bañeza y El Bierzo al verse «golpeadas» por decisiones empresariales «injustas» ante la «pasividad» de la Junta, a la que acusó de «mirar para otro lado» y escudarse en las competencias de cada administración. «Nadie sobra en León», dijo la viceportavoz, quien lució una pegatina contra el cierre de la azucarera bañezana.

Rubio, que rechazó las enmiendas del Grupo Popular y Vox, aseguró que la iniciativa responde a la «justifica social», el «sentido común», la «política útil» y el compromiso con una tierra que insistió ven como «se apaga». Además, instó a la Junta a que se ponga a trabajar y deje de hacer el «paripé», ya que recordó le constan conversaciones y contactos con tres ministerios.

La popular Beatriz Coelho defendió el apoyo del PP a los afectados y la gestión de la Junta y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, así como de las consejeras Leticia García y María González Corral. De esta forma, indicó que los trabajadores y agricultores no necesitan «más retórica vacía» que no conlleva ninguna actuación. Además, destacó los planes ya existentes de dinamización económica para León, mientras se preguntó dónde están los ministros del Gobierno.

Igualmente, la procuradora de Vox Fátima Pinacho arremetió contra el PSOE por ser el responsable de la «desindustrialización» y del modelo «deslocalizador» impulsado por Bruselas, que recordó apoya el PP. Por ello, sin caer en el «populismo fácil», insistió en que las medidas propuestas solo tendrán un «efecto paliativo», porque no atacan las causas del cierre de fábricas, derivada de la competencia «desleal» de terceros países, y abogó por la soberanía nacional y el producto local.

Por su parte, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, aseguró que la provincia de León tiene los «peores» indicadores de toda España, pese al crecimiento del empleo en el país. Ante las «crisis» de La Bañeza y Ponferrada, pidió a la Junta que deje de «mirar para otro lado» y se anticipe a la situación, pero recordó que los socialistas también tienen la obligación de «ser reivindicativos».

El nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández respaldó el texto por ser un «grito desesperado» para apoyar a una provincia que aseguró se está «muriendo» ante la «desidia y dejadez» del PP. «Se quedan mirando como las vacas al tren», dijo el procurador «morado» a los dirigentes de la Junta a los que pidió que actúen de una «puñetera vez».

Finalmente, el procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, aseguró que lo que ocurre en La Bañeza y Ponferrada es el fruto de no prever el futuro y de no hacer política «a largo plazo» y «sin abrir los ojos al futuro».