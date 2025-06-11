La Diputación subvenciona con 140.000 € obras en patrimonio minero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones, por importe de 140.000 euros, para que los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes puedan llevar a cabo obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón para el año 2025. De ellas se excluyen expresamente los edificios o instalaciones declarados como Bien de Interés Cultural.

La ayuda, gestionada por el área de Transición Ecológica que encabeza la diputada Lucía Osorio, está dirigida a ayuntamientos que sean titulares de bienes inmuebles característicos de la arquitectura industrial del carbón durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 o que dispongan de la autorización de la entidad local titular para hacer la obra.

Los gastos subvencionables serán aquellos que correspondan a los trabajos en el inmueble, como los de los materiales de construcción necesarios, los de la redacción del proyecto o los de la dirección de obra, que deben incluirse como partida independiente del presupuesto de licitación. También se podrá financiar la adecuación del entorno y la señalización de las rutas y senderos.