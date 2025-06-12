La Junta expedienta a ganaderías de Mieres por pastar si autorización en Pinos

Coche de la Guardia Civil frente a Capilla de la Virgen de las Nieves, donde ha identificado el ganado procedente de Mieres.dl

A pesar de las reiteradas sentencias judiciales, la guerra entre los ganaderos asturianos y leoneses por el puerto de Pinos parece no tener fin.

La Junta de Castilla y León acaba de iniciar un expediente sancionador por la falta de vigilancia y control de un número de vacas presentes en el puerto de Pinos sin la preceptiva autorización de pastos.

Según fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, tras la identificación por parte de la Guardia Civil de un total de 21 animales presentes en el Puerto de Pinos, la Unidad Veterinaria de Villablino ha comprobado que su Código de Pastos corresponde al vecino puerto de los Hidalgos, propiedad privada ubicada en Villafeliz de Babia, y que ha sido alquilada por la recien creada Junta Ganadera de Mieres, ante la prohibición, por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de pastar en el puerto leonés de Pinos.

Esta sentencia impide a Mieres ejercer competencias territoriales fuera de su territorio, como tramitar los consentimientos expresos que permitían a los ganaderos del concejo solicitar en León las «guías» que les facilitaban el acceso a los pastos de Pinos. Esa situación impulsó la creación de la Junta Ganadera de la que forman parte unas 75 ganaderías asturianas que han movilizado a Los Hidalgos a cerca de un millar de reses, muchas de las cuales han sido identificadas a varios kilómetros de este lugar.

Por este motivo, desde el servicio territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha pedido a los ganaderos que trasladen el ganado a la zona autorizada y que extremen la vigilancia sobre los animales, independientemente de que se abra el expediente sancionador correspondiente.

Según han denunciado el Ayuntamiento de San Emiliano y las Juntas Vecinales de Babia, en un comunicado conjunto, desde el pasado 1 de junio, cuando los ganaderos de Mieres han subido el ganado nuevamente a León, «han empezado a incumplir una vez más la legalidad aplicable, pues con la excusa de que una denominada Junta de Ganaderos ha arrendado el puerto privado de Los Hidalgos, unas 500 vacas están pastando en el Puerto de Pinos, propiedad todavía del Ayuntamiento de Mieres».

Única solución

Ante este «nuevo atropello competencial», las juntas vecinales leonesas piden una solución definitiva que acabe con el conflicto por los pastos, que no sea obligar a la Guardia Civil, a la que quieren agradecer profundamente su labor, «a subir todos los días para sancionar a animales con los escasos medios con los que cuentan».

Por este motivo, recuerdan que «para que el Ayuntamiento de Mieres deje de fomentar la ganadería dentro de Babia, la única solución es la expropiación de los Puertos de Pinos e impedir que el consistorio asturiano financie directa o indirectamente el alquiler del Puerto privado de Los Hidalgos o cualquier otro». Desde los pueblos leoneses se insta una vez más al Gobierno de Castilla y León a acelerar la «única solución posible y prometida» que es la expropiación de los Puertos de Pinos, «para poder instaurar la paz y la legalidad en nuestros puertos».

El ganado sí tiene permiso para estar en Los Hidalgos puerto privado alquiado por Mieres para poder seguir pasando en León