Los cursos de Bienestar Animal podrán hacerse en Villablino

Después de un año de espera, el curso de bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal en explotaciones de animales de producción; y el de bienestar animal en el transporte y actividades conexas, ya cuenta con un veterinario para impartirlo en el centro coworking de Caboalles de Arriba. Una formación a la que podrá acceder los ganaderos de Laciana, Babia y Omaña y que a partir del 15 de septiembre será obligatoria. Para más información, podrán dirigirse al número 646 86 39 24 ó al 640 60 74 79.