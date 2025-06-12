Chupinazo y encierro en San Juan de Sahagún

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan de Sahagún han celebrado este miércoles su día grande con el tradicional Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, que en esta ocasión ha corrido a cargo de Cristian y Vicky, dos menores pacientes de cáncer, que han recibido así el abrazo de todo su pueblo. También se llevó a cabo el primer encierro de los cuatro programados para estas fiestas, las más populares de la villa facundina, en un recorrido con pocos corredores pero con bastante emoción y en el que no se ha registrado ningún incidente reseñable. Hoy también habrá encierro y el viernes la suelta del Toro Tentenecio al que seguirá un concurso de cortes, quiebros y saltos.