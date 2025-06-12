Chupinazo y encierro en San Juan de Sahagún
Las fiestas de San Juan de Sahagún han celebrado este miércoles su día grande con el tradicional Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, que en esta ocasión ha corrido a cargo de Cristian y Vicky, dos menores pacientes de cáncer, que han recibido así el abrazo de todo su pueblo. También se llevó a cabo el primer encierro de los cuatro programados para estas fiestas, las más populares de la villa facundina, en un recorrido con pocos corredores pero con bastante emoción y en el que no se ha registrado ningún incidente reseñable. Hoy también habrá encierro y el viernes la suelta del Toro Tentenecio al que seguirá un concurso de cortes, quiebros y saltos.