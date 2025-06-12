Así rescata la Guardia Civil a dos montañeros en Vegabaño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha rescatado por la tarde a dos montañeros, un hombre y una mujer, cuando realizaban una ruta de montaña entre

Vegarredonda (Asturias) y Vegabaño, en el término municipal de Oseja de Sajambre (León), lesionándose uno de ellos en una pierna tras sufrir una caída, y no poder continuar la marcha.

Avisada la Guardia Civil de este incidente por medio del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, se activa el equipo de rescate compuesto por dos especialistas del Grupo Especial de Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Sabero (León) y el helicóptero de la Unidad Aérea de León.

Trasladados a la zona de acción, localizan en un camino dentro del término municipal de Posada de Valdeón (León), a estas dos personas donde tras realizar un apoyo parcial del helicóptero, con gran dificultad debido a las rachas de viento existentes en el lugar, descienden los dos especialistas de montaña para recoger primeramente a la lesionada y evacuarla hasta la localidad de Riaño (León) donde es atendida por los servicios médicos del Centro de Salud de dicha localidad.

Posteriormente, y mediante extracción en la aeronave, el acompañante que se encontraba ileso, fue evacuado a la población de Poncebos (Asturias), donde tenía el vehículo, finalizando así el rescate.