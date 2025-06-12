Los alcaldes conocen en Mansilla el Sistema de Emergencias de la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas ha acogido este jueves una jornada informativa sobre el Sistema de Emergencias de la Junta de Castilla y León destinada a los ayuntamientos de la provincia, a la que ha asistido la directora general de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés Calvo, así como alcaldes y alcaldesas, ediles y diferentes representantes municipales.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado la importancia de incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de emergencia, así como de estar preparados para hacer frente a cualquier eventualidad. Durante su intervención también ha recordado que la Diputación de León cuenta con un área de Protección Civil que realiza una «importante» labor en la provincia y que incluye el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), en funcionamiento desde abril de 2023 tras «décadas de espera».

Con el vicepresidente y diputado de Protección Civil, Luis Alberto Arias, y el jefe del Sepeis, Julián Alcalá presentes, el presidente ha subrayado que los bomberos de la Diputación trabajan «24 horas al día siete días a la semana» y que actualmente son 60 los efectivos —40 bomberos y 20 cabos— que desarrollan su labor desde los parques de Villablino, Valencia de Don Juan, Celada y Cistierna.

A ellos, tal y como ha indicado, se irán sumando profesionales progresivamente y más instalaciones. Así, ha explicado que ya se han convocado 25 plazas mediante una oferta pública de empleo y que «pronto» habrá también otros cinco parques de apoyo que se situarán en Villafranca del Bierzo, Bembibre, La Bañeza, Sahagún y La Pola de Gordón.

Por su parte, la directora general de la Agencia de Protección Civil ha elogiado la puesta en marcha del Sepes en León, recordando que la provincia ha sido una de las primeras y de «las mejores a la hora de responder a la necesidad» de incorporar bomberos profesionales en el ámbito rural. «Es de justicia reconocerlo», ha afirmado.