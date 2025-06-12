Animado segundo encierro y procesión en Sahagún

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

Sahagún celebró este jueves el segundo encierro de las fiestas que se desarrolló, una vez más, sin incidentes y con mucha participación por parte de los jóvenes de la localidad que condujeron a las vaquillas por las principales calles hasta llegar a la plaza de todos. Los actos de estanueva jornada festiva comenzaron por la mañana, con la procesión en honor al patrón de la localidad, San Juan de Sahagún que se celebró después de la eucaristía en la ermita, con la presencia de numerosos sacerdotes desplazados para la celebración. El acto estuvo presidido por mayordomos cofrades y vecinos que no dejaron de interceder suplica y bendiciones.