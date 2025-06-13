Planas se compromete a “hacer un frente común” con la Junta e Industria y Trabajo ante el cierre de Azucarera en La Bañeza

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se comprometió hoy con el comité de empresa de la planta de Azucarera en la localidad leonesa de La Bañeza a ponerse en contacto con la Junta de Castilla y León y los ministerio de Trabajo y Economía Social y de Industria y Turismo para “intentar hacer un frente común para ver si se puede revertir la decisión de cierre tomada por la empresa”.

Así lo afirmó hoy el presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, tras ser recibidos este viernes por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, después de que el comité de empresa lo solicitara por carta a principios de junio “de forma urgente”.

Los trabajadores reclamaron en aquella misiva un encuentro ante la “gravedad” de la situación generada por el anuncio del cierre de la fábrica azucarera de La Bañeza por AB Azucarera Iberia, junto con el Expediente de Regulación de Empleo presentado. Se mostraron agradecidos de que haya “tendido su mano para ayudar”, pidieron su “intervención, en la medida de sus competencias, y en conjunto con las de la Junta de Castilla y León”.

Tras la reunión, Benigno Pérez insistió en que “no se puede permitir que se cierre una fábrica que es sostenible y eficiente” y consideró que “no es entendible que se diga que no se moltura más en La Bañeza”, donde existen 6.000 hectáreas de remolacha.

“Detrás de todo esto se esconde que Azucarera no apuesta por el azúcar de remolacha y el peligro es que en unos años no sea rentable llevar la remolacha y que se deje de fabricar azúcar de remolacha”, añadió Pérez.

El propio comité de empresa y los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de los Trabajadores celebrarán en la tarde de hoy una manifestación que partirá a las 19 horas de la avenida Gran Vía de San Marcos contra el cierre de la planta de Azucarera de La Bañeza.