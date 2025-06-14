Cien velas y una gran familia

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia San Emiliano Creado: Actualizado:

Una nueva centenaria soplará este sábado las velas rodeada de sus familiares y amigos. Se trata de la vecina babiana Gabriela Hidalgo, que convertirá «la casa de Gabi» en ese espacio con las puertas abiertas, donde siempre ha habido sitio para todos y que ha mantenido unida a toda la familia.

Gabriela nació en el pueblo de La Majúa, un domingo 14 de junio de 1925. Fue la mayor de cuatro hermanos: Olga, Frasi, y Gervasio, ya fallecidos, y vivió los primeros años de su niñez en la casa familiar de la calle de la Flor, junto a sus padres, Ladislao y Eufrasía. Pero su infancia está unida a los recuerdos de vividos junto a su abuelo Joaquín.

Con 7 años, Gabriela se trasladó a vivir al pueblo de Pinos, donde se crió con su abuelo ya viudo y sus tres tíos, Ricardo, Leticia y Gaudencia, a los que siempre recuerda con gran admiración y cariño. Fue una vida feliz y plena que se truncó a finales de octubre de 1936, cuando con 11 años vio como su abuelo de despidió de ella mientras varios falangistas lo llevaban detenido. Pocas horas después murió fusilado pordefender la República y la democracia frente al alzamiento fascista, en su calidad de juez de paz

Este hecho ha marcado el carácter de Gabriela a lo largo de toda su vida, pero no desde la resignación y el resentimiento, sino a través de un espíritu reivindicativo, optimista y tolerante. Esta filosofía la ha compartido con su marido Federico, natural de Candemuela, con quién se casó en febrero de 1950 y conformó un hogar en el pueblo de San Emiliano, donde se ha mantenido unida toda su familia. De esta unión nacieron sus cuatro hijos: Celestino, Sina (con quien vive actualmente en San Emiliano), Joaquín y Federico, quien falleció a los pocos días de nacer. Con el paso de los años llegaron las nueras, Gloria y Albina, y tiempo después, los nietos: Bernardo, Joaquín, Celestino, Daniel y Montse; y tres biznietos: Joaquín, Leo y Noah.

Quien conoce a Gabriela la define como una mujer adelantada a sus tiempo y con la permanente inquietud de aprender y descubrir cosas nuevas, facetas que, a sus 100 años, mantienen vivo su día a día. Y es que, junto a su marido, emprendió en 1960 la implantación en el municipio de San Emiliano de la centralita de teléfonos, empresa que gestionó y lideró hasta la llegada general del servicio a los hogares. Fue pionera también al volante, ya que se sacó el carnet de conducir cuando aún era una novedad para muchos de los hombres de la zona. Además, participó junto a Federico y un grupo de vecinos del municipio en la creación de la Asociación de Jubilados ‘La Esperanza’, a principios de los 90, organización que sigue en funcionamiento actualmente y que ha contribuido a impulsar y fomentar múltiples actividades culturales y sociales para las personas retiradas del Ayuntamiento de San Emiliano.

Entre sus pasiones se encuentra la lectura y los viajes, lee a diario la prensa y en su casa predominan los libros de contenido político. Lleva a gala haber sido una firme activista de las ideas progresistas a lo largo de toda su vida. Su carácter alegre y el buen humor de Gabriela han convertido su casa en un punto de encuentro permanente, con veranos donde la gran mesa de la cocina se ha quedado pequeña para su gran familia.