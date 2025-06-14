Arranca la temporada de baño con diez zonas censadas en León

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León cuenta este año con 33 zonas de baño censadas en otras tantas localidades, dos menos que el año pasado, y con el baño prohibido en dos de ellas debido al resultado de los muestreos realizados, concretamente en Las Moreras, en el Pisuerga a su paso por Valladolid, y en el Duero en Zamora. Para estas zonas, la Dirección General de Salud Pública establece una temporada de baño comprendida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, a lo largo de la cual se realizan ocho muestras distribuidas uniformemente durante este tiempo, además de un muestreo inicial 15 días antes de su inicio. En concreto, la vigilancia sanitaria para determinar la aptitud de las aguas para el baño se lleva a cabo mediante inspecciones visuales y la toma de muestras para análisis microbiológicos de «enterococos intestinales» y «escherichia coli».

La provincia con mayor número de zonas censadas es León, con diez de ellas, ubicadas en el río Órbigo en Tejar, Llamas de la Ribera y Quintanilla de Somllas, el Lago Carucedo en la localidad del mismo nombre, el río Boeza en Igüeña, el Cúa en Vega de Espinareda, el Ancares en San Martín de Moreda, el Meruelo en Molinaseca, el Burbia en Toral de los Vados y el Tuerto en Villaobispo de Otero, según el censo de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

En el caso de Zamora son nueve las zonas de baño, también una de las provincias donde más hay. En el caso de los ríos se han censado en el Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa, en el Tera en Milles de la Polvorosa, Villanázar, Burganes de Valverde y Camarzana de Tera y el Duero en Zamora (una de las dos que tienen prohibido el baño en la Comunidad).

Por debajo de cinco zonas de baño se sitúan el resto de las provincias, con cuatro en Soria, tres en el Embalse de Cuerda del Pozo en Soria, Cidones y Vinuesa y el río Duero en San Esteban de Gormaz. Por su parte, Ávila y Burgos tienen tres, Palencia dos zonas de baño y Segovia una. El río Cúa en Cacabelos no aparece en el censo y sí lo hacía la pasada temporada.