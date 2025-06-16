Los Centros de Acción Social amplían su red con 37 nuevas sedes auxiliares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ampliará próximamente la red de Centros de Acción Social (Ceas) de la provincia con la creación de 37 sedes auxiliares que se sumarán a las 25 sedes principales actualmente en funcionamiento.

Con este incremento se pretende conseguir una mejora en la atención y en la calidad de la prestación de los servicios, ganar en cercanía, evitando desplazamientos innecesarios y también en agilidad, según la Diputación.

De las 37 nuevas ubicaciones, 15 estarán en localidades de la zona este de la provincia y 22 en la zona oeste. Asimismo, 15 serán de nueva implantación y las 22 restantes se asentarán en lugares a los que ya se acudía actualmente a demanda de la población.

Las sedes auxiliares que se instalarán en la zona este de la provincia estarán en Riego de la Vega, Alija del Infantado, Puebla de Lillo, La Vecilla, Almanza, Garrafe de Torío, Santa Colomba de Curueño, Vegas del Condado, Santa Marina del Rey, Villazanzo de Valderaduey, Bustillo del Páramo, Laguna de Negrillos, Villaquejida, Santa Cristina de Valmadrigal y Valderas.

Por su parte, las de la zona oeste se localizarán en Santa Colomba de Somoza, Villamejil, San Emiliano, Sena de Luna, Castropodame, Molinaseca, San Miguel de las Dueñas/Congosto, Truchas, La Baña, Borrenes, Carucedo, Priaranza del Bierzo, Benuza, Berlanga del Bierzo, Páramo del Sil, Folgoso de la Ribera, Noceda, Cabañas Raras, Cubillos del Sil, Sancedo, Palacios del Sil y Vega de Valcarce.

En tres casos más se ampliarán los días de permanencia en las sedes actuales: Cacabelos, donde se atenderá tres días a la semana en vez de dos; Camponaraya, donde se pasará de dos días de servicio a cuatro, y Toral de los Vados, donde también se atenderá tres días en vez de dos a la semana. Además, las atenciones que se prestaban a demanda y que no pasan ahora a permanencia se mantendrán como hasta el momento.

El área de Derechos Sociales de la Institución provincial, que encabeza la diputada Carolina López, ha llevado a cabo un estudio sobre cómo han cambiado las necesidades sociales en el ámbito rural y cuáles son las nuevas demandas con el objetivo de mejorar el servicio y conseguir una mayor proximidad.

Como resultado de este trabajo se ha lanzado la propuesta de ampliación del número de atenciones presenciales en determinadas zonas y se ha aprobado la creación de nuevas sedes auxiliares que contarán con personal (trabajadores sociales), que en las fechas fijadas recibirán y atenderán de forma directa las peticiones de los ciudadanos sin tener que acudir a la sede principal.

Servicios sociales

El primer mapa de servicios sociales de la provincia de León se aprobó en 1989, cuando se crearon los Ceas y se estableció el ámbito territorial de actuación de cada equipo de Acción Social Básica. Desde entonces se ha ido adaptando la distribución de personal de los distintos Ceas y se ha visto la necesidad de abrir sedes auxiliares a la principal en determinados municipios para acercar el servicio a los ciudadanos.

La Diputación de León contaba hasta el momento con 25 Centros de Acción Social distribuidos por toda la provincia, cada uno con un ámbito de actuación determinado en el que se incluyen varios municipios y con una sede principal en la que se centraliza el personal administrativo y técnico, trabajadores sociales y animadores comunitario.

Los Ceas, dependientes de la Diputación de León, constituyen la unidad básica de referencia para detectar necesidades sociales, asignar recursos y planificar los servicios sociales y son la puerta de entrada al sistema de servicios sociales de los ciudadanos de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Entre sus finalidades, la de conseguir que las personas permanezcan en su entorno habitual en condiciones de bienestar a través de diversas prestaciones básicas como es el caso de la ayuda a domicilio o el servicio de teleasistencia.

