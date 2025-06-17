Villablino fomenta el uso de sus 156 locales vacíos

El Ayuntamiento de Villablino quiere fomentar el aprovechamiento de los locales comerciales vacíos del municipio y facilitar el emprendimiento local, a través de la idea Pop-Up Retail, donde el consitorio actuará como puente de contacto entre propietarios e interesados, sin intervenir en las condiciones económicas ni contractuales, tampoco cederá ni publicará datos personales de los propietarios de los locales. Según el ayuntamiento, esto contribuirá a la dinamización del medio rural, ocupando espacios disponibles, visibilizando negocios y promoviendo el consumo. Los interesados pueden mandar correo a jennifer.olmo.de.jesus@gmail.com Los pueblos que cuentan con locales vacios son Villablino, Villaseca, Cabaolles de Arriba y Caboalles de Abajo, con un total de 156, según el listado que aparece en la página del ayuntamiento.