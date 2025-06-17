La Junta busca que el cultivo remolachero gane autonomía frente al sector de azúcar

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará un seguimiento de los compromisos asumidos por Azucarera tras el anuncio de cierre de la planta de La Bañeza entre los que ha asegurado que los agricultores «no van a sufrir ningún cambio» y que se hará cargo de los costes logísticos por el traslado de la remolacha a la fábrica de Toro, en la provincia de Zamora.

«Vamos a realizar un seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa con los cultivadores de remolacha, vamos a estar pendientes de los hechos y no de las palabras», ha asegurado la consejera, María González Corral, tras la reunión extraordinaria del Consejo Regional Agrario celebrada este lunes para analizar el plan de reestructuración de Azucarera y su repercusión en el cultivo de la remolacha. María González Corral ha apostado además por exigir a Azucarera una mejora de su política hacia el sector remolachero-azucarero. Asimismo, ha trasladado la importancia de que el sector de Castilla y León alcance «mayores cuotas de autonomía» en el mercado del azúcar por lo que ha llamado a focalizar el esfuerzo en el cultivo de la remolacha.

Por su parte y según ha informado el Gobierno autonómico, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) han trasladado su «preocupación» por lo que pueda ocurrir en próximas campañas remolacheras, inquietud que la consejera se ha comprometido a trasladar directamente a la empresa.

Peticiones

En esta línea piden garantías de estabilidad contractual para los agricultores en el medio y largo plazo, mantenimiento o mejora de los precios de la remolacha, que actualmente sufren la presión de los costes de producción y el compromiso de Azucarera de mantener la industria transformadora en la Comunidad, evitando futuras deslocalizaciones o cierres encubiertos.

González Corral ha explicado a los representantes de las OPA las gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León, entre ellas diferentes reuniones celebradas con los representantes de los trabajadores y la propia empresa en las que ha participado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

De todos modos, la titular de Agricultura se ha comprometido a trasladar personalmente estas reivindicaciones a la dirección de la compañía, reafirmando el papel activo de la Junta como mediadora y garante de los intereses del campo.

La remolacha azucarera ha sido históricamente uno de los cultivos más representativos del campo en la comunidad Aunque ha atravesado profundas transformaciones en las últimas décadas, continúa siendo esencial para el equilibrio económico y demográfico del medio rural, especialmente en zonas con escasa alternativa agronómica.

Por ello, desde la Consejería de Agricultura se considera estratégico preservar la cadena de valor remolacha-azúcar, reforzando las condiciones de los cultivadores, incentivando la modernización de los sistemas de producción y buscando un equilibrio justo con la industria.

La reunión concluyó con un mensaje de unidad y responsabilidad.

