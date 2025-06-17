Villablino ya cuenta con un motor de hidrógeno verde para el Ponfeblino

El Instituto de Transición Justa (ITJ) y la Ciuden, ambas entidades dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), llevan a cabo el proyecto Hycerail, que busca demostrar la viabilidad de la descarbonización del transporte ferroviario mediante el empleo del hidrógeno verde como combustible.

Ambos organismos presentaron ayer en Villablino el motor de combustión interna de hidrogeno verde del proyecto Hycerail, el cual se instalará en un automotor y encima de él se colocarán seis depósitos o 50 litros de hidrógeno verde cada uno de ellos. En este sentido, la directora general de la Ciuden, Yosodhara Lopez explicaba que este proyecto comenzaba en diciembre de 2023 y ahora «la llegada del motor de hidrógeno que es el siguiente paso importante», correspondiendo a la integración del motor en el automotor de 200 kilovatios de potencia «con capacidad para 30 personas» destacó López, a la vez que señaló que se le añadiría un vagón que podría llevar otros 40 pasajeros más, y los depósitos se creen que pueden durar para hacer dos viajes completos entre Villablino y Cubillos. Para finalizar, explicó que las pruebas de este motor comenzarán a finales de año inicialmente a lo largo de los 11 primeros kilómetros de la vía de ferrocarril, por donde circulará el tren turístico Ponfeblino.y si todo transcurre según lo previsto para el siguiente año ya estaría en funcionamiento.

Por su parte, la directora de Instituto de Transición Justa, Judith Carreras señaló que se trata de un proyecto «muy innovador, y un ejemplo concreto de descarbonización» al tener un motor que va a funcionar con hidrógeno, explicando que se trata de un proyecto de dos millones y medio, haciendo que Villablino «se convierta en un espacio de economía circular y de reconversión» Para finalizar, Carreras anunció que desde el instituto de Transición Justa han abierto una nueva línea de convocatorias para proyectos empresariales de 28 millones, considerando que puede hacer una «sinergia muy importante entre la colaboración pública y la colaboración privada».

