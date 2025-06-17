Caboalles de Abajo bailará al son del pandero y pandereta

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Abajo Creado: Actualizado:

La pedanía lacianiega de Caboalles de Abajo acogerá la tercera «Xuntanza de Pandeiros ya Panderetas» el próximo día 5 de julio con el objetivo de recaudar dinero para la Asociación Salud Mental de León (Alfaem), además de disfrutar de la música y bailes tradicionales.

La jornada comenzará a las 12.30 horas en los exteriores del colegio La Devesa de Caboalles de Abajo, donde se podrá disfrutar una comida popular, además de contar con puestos de artesanos, así como de distintas actividades y degustar chocolate con frisuelos y sopas de ajo. Además se llevarán a cabo de distintas actividades durante la jornada. También se da la opción de que quien quiera acampar, de forma gratuita podrá hacerlo en el campo de festejos El Roble.

Una actividad organizada por la Asociación de Caboalles de Abajo Inculca, que también organiza el Día del Valle de la Libertad para este verano.