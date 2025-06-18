Mañueco anuncia ayudas de nueve millones para la promoción del vino

Publicado por Agencias Segovia Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que ofrecerá ayudas por valor superior a los nueve millones de euros para la promoción del vino en terceros países «para participar en ferias internacionales, realizar campañas de marketing y mejorar y establecer nuevas redes comerciales en mercados estratégicos». Así lo expuso en el marco de la clausura de la XX gala de entrega de los Premios Zarcillo que convoca cada dos años la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con el objetivo de contribuir a ensalzar y fortalecer el sector vitivinícola en la Comunidad y que se celebró esta tarde en Segovia.

Entre las muestras premiadas en los Zarcillo 2025 dstacan seis de la DO León (Peregrino Rosado de Gordonzello, Tampesta Maneki de Bodegas Tampesta, Lágrima de Vitalis Rosado de Bodegas Vitalis, Albaricus de Vitis Velado, Finca Tiramulos de Meoriga Bodegas & Viñedos y SM Roble de la misma bodega) y dos de la DO Bierzo (Prada y Picantal, ambos de Prada a Tope).

Desde la Junta, Fernández Mañueco aseguró que siguen apostando por el sector «porque son fuente de empleo y de oportunidades» y aseguró que seguirán reforzando el apoyo duplicando la dotación global de las ayudas para inversiones en bodega, que pasarán de 14 a 29 millones de euros «para poder renovar maquinaria y digitalizar procesos, además de mejorar instalaciones».

«En los momentos actuales en los que se oye hablar de aranceles y del daño que pueden hacer en el sector es necesario hacer una política de apoyo y promoción para que encuentre nuevos mercados y países donde poder exportar», recalcó el presidente de la Junta.

Respecto al sector vitivinícola, el presidente detalló que se trata de un «sector que genera riqueza» con 750 bodegas y 84.000 hectáreas de viñedo que exponen «todo el atractivo del enoturismo y generan oportunidades». Generan, también, riqueza con 1.000 millones de euros de facturación y un crecimiento del 38 por ciento desde 2020, además de garantizar 33.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados en el territorio «especial para fijar población».

«Es un sector que prestigia a nuestra tierra», dijo orgulloso, mientras señalaba que casi un tercio del valor económico del vino de calidad que comercializa España procede de Castilla y León con 16 denominaciones de origen y la IGP «Vino de Castilla y León».

«Estoy orgulloso por la labor que desarrolláis los viticultores y profesionales de las bodegas y de que sean los grandes embajadores de Castilla y León en el mundo entero», afirmó Mañueco, a la vez que añadía que el hecho de que el certamen haya celebrado sus catas en la ciudad de Ávila y la entrega de premios sea en Segovia hace que sean «un fenomenal escaparate de la riqueza cultural de la Comunidad».

En esta edición se alcanzó las «mayores puntuaciones» de la historia, según detalló Mañueco, haciendo referencia a los 45 «Grandes oros», los 176 «Zarcillos de oro», y los 168 en la categoría de plata. Entre el sol, el calor y la lluvia «son datos que ponen en valor la gran cantidad de los vinos presentados y hacen crecer este prestigio», indicó.