Fresno de la Vega celebra un Corpus Christi renovado

Todo está preparado para que Fresno de la Vega celebre una de las fiestas más esperadas por los vecinos y visitantes, y con las que se da el pistoletazo de salida a las muchas actividades proyectadas por el municipio durante el verano. Se trata de la fiesta del Corpus Christi, una celebración tradicional, con la que la localidad se siente muy identificada.

Ya desde el año pasado, la actual corporación municipal hace un esfuerzo importante por recuperar la parte más tradicional de esta celebración y por dotarla de un completo programa de actividades con las que darle lustre, y atraer también la atracción de los más jóvenes de la zona.

De hecho, son cuatro los días que desde el consistorio se dedica a esta celebración que arranca mañana jueves con una misa a las 13.30 horas, y que continuará a las 18.00 hora con colchonetas y juegos especialmente pensados para los más pequeños.

El viernes la fiesta está asegurada con la actuación por la noche de Nostra Notte, y el sábado la jornada comienza con fútbol andando, una modalidad del considerado deporte rey, que surgió en 2011 en el Reino Unido, con el objetivo de que personas mayores pudieran jugar al fútbol, y que seguirá con la coronación de la reina, el rey y la corte real de las fiestas de este año, un honor que en esta ocasión ha recaído en los jóvenes Ana Marcos, José Prieto, Carlota Meón, Eric Carpintero, Esther Martínez, Pablo Miguélez, Jorge carrillo y Rocío Fernández.

Al terminar, habrá baile vermut amenizado por Janicce Vidal,

La jornada continuará con la carrera de cintas por la tarde, fuegos artificiales y espectáculo de luz por la noche, y la música en directo de la orquesta Pasito Show, y Sound Station.

El domingo se rinde a la más pura tradición con la misa y la procesión a las 13.00 horas, música tradicional leonesa, de la mano de Xeito, y bailes tradicionales con música en directo.

Ya por la tarde, espectáculo a partir de las 18.00 horas de malabares, y más tarde, y para cerrar el programa festivo, juegos tradicionales autóctonos leoneses.

El sábado por la noches está previsto un espectáculo de luz y la quema de fuegos artificiales