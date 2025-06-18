Encinedo busca posicionarse como un referente del turismo sostenible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Encinedo (León) ha diseñado una hoja de ruta en materia de turismo, sostenibilidad y desarrollo local que prevé la puesta en marcha de proyectos singulares a través del Plan de Infraestructuras, Servicios y Obras (Pisos) de la Diputación Provincial de León, con una dotación de 310.000 euros, con los que busca situarse a la vanguardia del ecoturismo rural de calidad en la comarca de La Cabrera.

Así, se habilitará el área de autocaravanas del Alto del Carbajal, con una inversión de 100.000 euros, para ofrecer a los viajeros una base idónea para explorar el municipio y la comarca. Por otro lado, Encinedo impulsa dos nuevos miradores estelares de diseño y planeamiento singular —Casa de la Corona-Alto del Carbajal, en primera ejecución y Peña Camisa en una segunda fase-, diseñados con criterios de integración paisajística, empleando pizarra local, menhires decorativos y plataformas de observación astronómica. Se acompañan de paneles educativos, señalización QR y orientación para la observación de fenómenos celestes, para convertirse en el primer municipio con miradores estelares que abracen un modelo unificador de marca territorial de turismo astronómico en la comarca cabreiresa.

Por otro lado, el Mirador Diurno Alto de Faeda se presenta como un nuevo balcón paisajístico para contemplar La Cabrera a plena luz del día en la unión natural con la comarca zamorana de Sanabria desde un enclave excepcional, dotado de elementos de integración visual, y con una inversión de 23.500 euros.

El plan incorpora también la puesta en valor de tres rutas de senderismo, de un total de cinco planificadas, que atraviesan antiguos caminos históricos y paisajes naturales privilegiados: Ruta Murtrabeya, que une Encinedo con la zona minera tradicional, resaltando patrimonio industrial y geológico, Ruta El Llagunallo, que transita por un entorno de valle glaciar y robledales autóctonos y Ruta Encinedo-Quintanilla-La Baña, a lo largo del canal romano C1, que revaloriza antiguos caminos de conexión entre núcleos y un molino histórico. Estas rutas contarán con señalización direccional, balizas de madera, cartelería con infografías, códigos QR, monolitos de pizarra y materiales interpretativos que integran cultura, geología, botánica y memoria oral del territorio.

Como parte de la misma estrategia, se prevé una importante intervención en el Museo del Cazario de Encinedo, con obras de acondicionamiento, renovación museográfica y programación cultural anual. El espacio se plantea como un centro de referencia etnográfico y de encuentro cultural que refleje la identidad cabreiresa y dinamice la vida local.

Esta batería de actuaciones, señalan desde el Consistorio que preside José Manuel Moro, posiciona al municipio como «un ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo rural sostenible, con visión a largo plazo y apostando por los recursos endógenos y el patrimonio». «Encinedo es hoy una puerta abierta al ecoturismo de calidad, el astroturismo, la interpretación de la naturaleza, la cultura y el respeto por la tradición viva», añade el regidor.