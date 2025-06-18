La Diputación destina 100.000 euros para el control de cloro en los pueblos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El área de Transición Ecológica de la Diputación de León encabezada por la diputada Lucía Osorio ha convocado una línea de subvenciones destinada a ayuntamientos con el objetivo de que puedan adquirir equipos para el control de medida de cloro y pH con sistema de comunicación para el tratamiento del agua de consumo humano.

Se trata de una ayuda en régimen de concurrencia competitiva que asciende a 100.000 euros en total, aunque los ayuntamientos podrán recibir un máximo de 4.500 euros cada uno, una cuantía que deberá sufragar hasta un 70 % del coste total de los equipos a subvencionar.

Estas ayudas buscan contribuir con los ayuntamientos de la provincia que tienen menos de 20.000 habitantes al cumplimiento de los criterios sanitarios establecidos en el real decreto 3/2003, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de calidad de aguas de consumo, su control y suministro.

El plazo de los ayuntamientos para presentar la solicitud se extiende por 20 días hábiles desde la publicación de esta ayuda en el BOP, que tuvo lugar este jueves, 12 de junio, y cuyos trámites administrativos se deben cumplimentar en la sede electrónica de la Diputación.