Cistierna hace mejoras en instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Cistierna ha comenzado con un plan de mantenimiento y reforma de sus instalaciones deportivas municipales con una inversión de 18.000 euros con el objetivo de garantizar unas instalaciones más seguras, funcionales y adaptadas a las necesidades de los vecinos.

La primera actuación ha sido la renovación de las espalderas del pabellón. En junio se hará el cerramiento en el fondo y los laterales de la pista de pádel, con el fin de protegerla de la entrada de agua y evitar así su deterioro, permitiendo su uso durante los meses de invierno.

Asimismo, se procederá a la reparación de la pared exterior del frontón, actualmente muy deteriorada, para acometer posteriormente la mejora del frontón. Se harán intervenciones en las pistas de tenis y en la pista de pádel.