Cistierna hace mejoras en instalaciones deportivas

Pista de padel que contará con un cierre.

Pista de padel que contará con un cierre.dl

José María Campos
Cistierna

El Ayuntamiento de Cistierna ha comenzado con un plan de mantenimiento y reforma de sus instalaciones deportivas municipales con una inversión de 18.000 euros con el objetivo de garantizar unas instalaciones más seguras, funcionales y adaptadas a las necesidades de los vecinos.

La primera actuación ha sido la renovación de las espalderas del pabellón. En junio se hará el cerramiento en el fondo y los laterales de la pista de pádel, con el fin de protegerla de la entrada de agua y evitar así su deterioro, permitiendo su uso durante los meses de invierno.

Asimismo, se procederá a la reparación de la pared exterior del frontón, actualmente muy deteriorada, para acometer posteriormente la mejora del frontón. Se harán intervenciones en las pistas de tenis y en la pista de pádel.

