La Semana del Mayor coyantina se despide con un cálido tributo

Participantes en los actos de la Semana del Mayor.

León

Creado:

Actualizado:

La Semana del Mayor de Valencia de Don Juan ha llegado a su fin este año, dejando tras de sí «recuerdos imborrables, emociones compartidas y un merecido homenaje a quienes tanto han dado a lo largo de sus vidas», señala el Ayuntamiento en un comunicado en el que ha explicado que «ha sido una semana llena de actividades, formación, cultura, convivencia y afecto, donde se ha puesto en valor la importancia de nuestros mayores». La inauguración dio comienzo con un emotivo filandón intergeneracional.

