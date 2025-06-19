La Robla viste sus mejores galas para cuatro días de fiesta por el Corpus

La Robla se engalana un año más para celebrar por todo lo alto las fiestas del Corpus. Tradición y diversión de la mano para disfrutar de cuatro días intensos en los que los vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de pasarse un buen rato con la cultura, la música, los actos religiosos, la gastronomía y los juegos.

Un programa completo con el que el Ayuntamiento pretende dar cabida a todos los gustos en unas celebraciones que levantan el telón el viernes 20 de junio con la apertura de la muestra del artista Benito Escarpizo en la Sala de Exposiciones a las 13.00 horas, antes de que por la tarde dos nuevas citas marquen el paso: la apertura de atracciones en el recinto ferial a las 18.30 horas y la proyección de la película ‘Inviernos’ en la Casa de la Cultura a las 20.00 horas.

Programación VIERNES 20 DE JUNIO



13.00. Exposición de Benito Escarpizo.



18.30. Apertura atracciones recinto ferial.



20.00. Proyección película Inviernos y coloquio.



SÁBADO 21 DE JUNIO



12.00. Apertura de la exposición Benito Escarpizo.



13.00. Baile vermú.



19.00. Certamen de Bandas.



23.00. Orquesta Top Líder.



DOMINGO 22 DE JUNIO



10.00. Torneo de Bolo Leonés.



12.00. Apertura de la exposición Benito Escarpizo.



12.30. Misa y procesión del Corpus.



14.00. Degustación de escabeche y vino amenizada por Dj Dudu.



19.30. Teatro. Actuación de Nando Caneca con ‘Uco, un paisano diferente’.



23.30. Macrodiscoteca Kubik.



LUNES 23 DE JUNIO



12.00. Apertura de la exposición Benito Escarpizo.



12.30. Venta de claveles Parroquia San Roque.



12.30. Hinchables infantiles.



12.30. Procesión hasta la Ermita de Celada.



13.00. Misa y ofrenda floral.



17.00. Hinchables infantiles.



19.00. Concierto escuela Municipal de Música.



23.00. Hoguera de San Juan.

El sábado contará con el tradicional baile vermú a las 13.00 horas. Por la tarde una de las citas más relevantes y concurridas, el certamen de Bandas que en su sexta edición saldrá desde el Parque de los Pueblos y terminará en la Plaza de la Constitución con la Agrupación Musical Santo Cristo del Desenclavo (León), la Banda Musical Santo Cristo del Perdón (León) y la Agrupación Musical Virgen de Celada (La Robla). A las 23.00 horas actuación de la orquesta Top Líder y luego la disco móvil Edén.

El domingo, la mañana estará dedicada a la misa y procesión tradicional del Corpus a las 12.30 horas y a las 14.00 horas la degustación de escabeche y vino. La tarde para el teatro en la calle a cargo de Nando Caneca con ‘Uco, un paisano diferente’ a las 19.30 y ya con la noche marcando el paso la macrodiscoteca Kubik.

El lunes, ‘Día de las Raíces Roblanas dedicado a la Virgen de Celada’, hinchables para los niños y uno de los actos más emotivos a las 12.30 horas con la procesión hasta la Ermita de Celada y la posterior misa y ofrenda floral a cargo de la Asociación Raíces Roblanas. Por la tarde hinchables, concierto de la Escuela Municipal de Música y ya en plena noche la hoguera de San Juan.