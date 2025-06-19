Santa María del Páramo invertirá 58.000 euros en la climatización del Centro Cívico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo tiene presupuestada una partida de 58.000 euros este año para realizar la climatización del Centro Cívico del Municipio, tanto el salón de actos como diversas salas, mejorando así la prestación de los eventos culturales educativos y sociales que se realizan en dicho centro municipal. Esta inversión será cofinanciada con dos subvenciones concedidas por el Estado y por la Diputación de León, asumiendo el resto del importe el Ayuntamiento con recursos propios.

La primera de las subvenciones concedida para la modernización y sostenibilidad de las bibliotecas públicas municipales del Ministerio de Cultura se destinará a la climatización de la Sala de la Biblioteca y la Sala de estudio. Esta inversión está valorada por los técnicos en 23.056,55 euros de los cuales el Estado aportará únicamente 6.768,87 euros y el resto, 16.287,68 euros, será financiado por el Ayuntamiento a través de Remanentes de Tesorería.

La segunda de las subvenciones se trata del Plan Provincial de Cooperación Local 2023 de la Diputación de local que asciende a 34.690,70 euros y está financiado prácticamente al 100% por la citada administración. Estos fondos se destinarán principalmente climatizar el Salón de Actos y la Sala de Conferencias con la posibilidad de ampliarlo a otras estancias del edificio

En cuanto a la contratación, se prevé iniciar la licitación próximamente para poder proveer el suministro cuanto antes. La licitación contará con 2 lotes referidos a cada una de las subvenciones que cofinancia las inversiones y podrá adjudicarse a un mismo licitador ambos lotes. En la actualidad, todavía no se han fijado los criterios de adjudicación, pero se referirían a criterios cuantificables automáticamente como pueden ser precio, plazo de ejecución o cercanía de la empresa al Centro Cívico entre otros.

Con esta gran inversión, el Equipo de Gobierno pretende dar solución a un obstáculo que se venía produciendo en el edificio en la época estival y hacia muy difícil hacer uso de las instalaciones que ofrece el edificio en las horas centrales del día.

Este centro cívico se utiliza por los diversos colectivos y asociaciones como punto de encuentro siendo el lugar idóneo para la realización de ludotecas infantiles, talleres culturales, conferencias, charlas y teatro como la muestra del PARAMO A ESCENA o la próxima inclusión en la red de circuitos escénicos de CYL, así como para la biblioteca y las salas de estudio

Esta inversión en climatización se suma a las anteriores de ampliación de escenario, luces, cambio de asientos en el salón de actos, camerinos, cortinas, modificaciones importantes en el centro cívico tanto para adecuarlo a las necesidades establecidas para su incorporación a la red de teatros de CYL como para ofrecer un lugar moderno y atractivo para la cultura y el ocio de nuestros vecinos y para todos los que aprecian la cultura.