La Diputación aprueba una ayuda para que los ayuntamientos elaboren un censo de instalaciones con amianto

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones, por importe de 832.000 euros, para que los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes puedan elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto.

Esta ayuda, gestionada por el área de Transición Ecológica que encabeza la diputada Lucía Osorio, tiene como finalidad sufragar parte de los costes derivados de la elaboración de este censo, que deberá incluir criterios de priorización para su retirada y un calendario que la planifique, ciñéndose en todo momento a lo que marca la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El objetivo último es garantizar la correcta identificación de estos residuos y su gestión posterior.

El plazo de ejecución de la actividad se ha fijado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año, mientras que el de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde este lunes, 16 de junio. La subvención podrá alcanzar hasta el 90 por ciento del presupuesto concreto y no podrá superar los 4.000 euros por municipio.

El procedimiento para la elaboración del censo municipal consta de dos fases: la de exploración (cribado) y la de inspección. Como resultado de la primera etapa se obtendrá una relación de los emplazamientos e instalaciones con amianto o con alta probabilidad de contenerlo. Por su parte, durante la segunda se inspeccionarán los inmuebles recogidos en el inventario inicial para ratificar que realmente contienen amianto.

Una inspección visual permitirá localizar materiales sospechosos de contener amianto y obtener información sobre los factores determinantes de su peligrosidad. En función del riesgo se indicará el plazo máximo para su retirada, elaborando un calendario para ello y añadiendo una valoración económica de cada una de las retiradas.

El censo debe abarcar, con independencia de su titularidad, todas las instalaciones y emplazamientos que sean susceptibles de contener este material, desde edificaciones (viviendas, oficinas, edificios industriales, agrícolas, locales de trabajo o cualquier otra construcción) hasta instalaciones industriales y otros tipos de infraestructuras.