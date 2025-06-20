La biblioteca muncipal acoge un campamento digital este verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal de Santa María del páramo anuncia que este viernes 20 de junio será el último día con horario de tarde. A partir de la próxima semana, desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de junio la biblioteca permanecerá cerrada, aunque se podrán realizar devoluciones de libros y materiales en el propio Ayuntamiento.

El lunes comenzará el horario de verano que será de apertura entre las 9.30 de la mañana y las 14.00 horas.

Asimismo, se han presentado las actividades que continuarán durante el verano. De esta forma el martes 1 de julio a las 20.00 horas se celebrará la última sesión del curso de los Martes de Tertulia, comentando la novela «La paciente silenciosa» de Alex Michaelides. La actividad es de asistencia libre y tendrá lugar en la biblioteca.

También desde el lunes 21 hasta el viernes 1 de agosto, entre las 10 y las 13 horas tendrá lugar el Campamento Digital, dirigido a niños y niñas nacidos entre 2011 y 2016. La actividad se desarrollará en el aula de informática, es totalmente gratuita y aún quedan las últimas plazas disponibles. Las inscripciones pueden realizarse tanto en el Ayuntamiento como en la propia biblioteca.

Desde el Ayuntamiento se anima a todas las familias a participar en estas propuestas culturales y formativas que dan continuidad a la actividad de la Biblioteca durante el verano.