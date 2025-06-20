El Ayuntamiento invertirá 58.000 € en la climatización del Centro Cívico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

TEl Ayuntamiento de Santa María del Páramo tiene presupuestada una partida de 58.000 euros este año para realizar la climatización del Centro Cívico del Municipio, tanto el salón de actos como diversas salas, mejorando así la prestación de los eventos culturales educativos y sociales que se realizan en dicho centro municipal. Esta inversión será cofinanciada con dos subvenciones concedidas por el Estado y por la Diputación de León, asumiendo el resto del importe el Ayuntamiento con recursos propios.

La primera de las subvenciones concedida para la modernización y sostenibilidad de las bibliotecas públicas municipales del Ministerio de Cultura se destinará a la climatización de la Sala de la Biblioteca y la Sala de estudio. Esta inversión está valorada por los técnicos en 23.056,55 euros de los cuales el Estado aportará únicamente 6.768,87 euros y el resto, 16.287,68 euros, será financiado por el Ayuntamiento a través de Remanentes de Tesorería.

La segunda de las subvenciones se trata del Plan Provincial de Cooperación Local 2023 de la Diputación de local que asciende a 34.690,70 euros y está financiado prácticamente al 100% por la citada administración. Estos fondos se destinarán principalmente climatizar el Salón de Actos y la Sala de Conferencias con la posibilidad de ampliarlo a otras estancias del edificio. Se prevé iniciar la licitación próximamente.