El rock de primer nivel en uno de los festivales más antiguos de todo el país

Pobladura es uno de los puntos fundamentales del panorama rock en estas latitudes y la música de No Konforme y Alademoska se convierte en un aliciente para la noche. Las dos bandas dejarán su impronta.

La igualdad, la crítica a la violencia de género, la vida en el barrio, las injusticias cotidianas, son algunas pinceladas de la temática de sus letras, siempre enmarcada en el compromiso social y en las vivencias personales de cada uno, que enriquecen aún más las composiciones de No Konforme. AlaDeMoska lleva desde 2007 asomando sus alas en este agitado mundo musical. Removiendo conciencias, a la vez que hacen saltar y bailar a miles de seguidores en todo el mundo. La banda de Villena (Alicante) presume de guardar la fórmula mágica, en forma de pegamento, que sirve para unir acertadamente Rock, Punk, Reggae, Rumba… y que ellos llaman «

Ska de Combate». No es que hayan inventado nada ni que lo pinten con más cuadros blancos y negros que el resto. Pero sí alardean, modestamente, de su acertado uso para el disfrute en sus conciertos y, de paso, para remover conciencias dormidas. Desde la primera escucha se deduce que sus directos, con estas canciones (unidas a los ya clásicos como «Somos Revolución», «A Lo Hecho Techo», «Licor», «Mi Otra Mitad»…), van a ser unas auténticas fiestas de no parar de saltar con el puño en alto.