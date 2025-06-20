UGT acusa a CC OO de «vender» la azucarera de La Bañeza en la negociación

Publicado por A.G. / Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La sección sindical de UGT Fica ha pedido este jueves la dimisión de toda la parte negociadora de CC OO en las mesas en las que se negocia el ERE de Azucarera en la planta de La Bañeza y del Comité Intercentros. El motivo es que considera que Comisiones Obreras «no ha defendido con suficiente firmeza los intereses de los trabajadores y está permitiendo una negociación perjudicial para toda la plantilla». Así lo ha afirmado UGT en un comunicado en el que asegura que el anuncio de cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza es «un cierre camuflado» en el que «se ha vendido tambien a todo el sector remolachero».

Según explicó el presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, las negociaciones entre la empresa y CC OO, que es la parte mayoritaria, comenzaron incluso antes de iniciarse el periodo de consultas, «dando por bueno el ERE y el cierre de La Bañeza que, a su vez, facilitará la salida de compañeros de otros centros».

Por este motivo, desde UGT exigen que se paralice la negociación , pues consideran que «se ha iniciado de forma fraudulenta, atentando contra la buena fe que debe regir en el proceso» y han ocultado información de los encuentros entre empresa y CC OO «sin ponerlo en conocimiento del resto». En este sentido, exigen «mantener la actividad» de la planta de La Bañeza: «Lo esencial es salvaguardar el empleo, el sector azucarero y remolachero ; cualquier otra cosa sería traicionar nuestro futuro colectivo».

Es por todo esto por lo que, desde UGT, estudiarán «cuantas medidas vengan al caso y las acciones legales necesarias» tras conocer esta situación. «Estaba todo preparado y alguien tendrá que responder por haber vendido la empresa», remarcan.

Desde el comité intercentros

El presidente del comité intercentros de Azucarera, Federico Muñoz, salió este jueves al paso de las acusaciones hechas por el comité de empresa de la fábrica de La Bañeza: «No sé a quién le están haciendo el juego. A tres días de unas negociaciones tan importantes para intentar cerrar un acuerdo para los trabajadores no lo entiendo», manifestó después de reconocerse «estupefacto» por las críticas recibidas. «Lo que estamos intentando es recolocar a todo el mundo, que los trabajadores se vayan de la mejor manera posible y conseguir los mejores acuerdos. Ellos han ido por el camino de apostarlo todo a una carta y no lo entendemos», señaló sobre la postura del comité de La Bañeza, donde UGT-FICA (Industria, Construcción y Agro) ostenta la mayoría, informa Ical.

Muñoz negó que CCOO mantuviera reuniones con representantes de administraciones al margen de UGT. «Más bien son ellos los que se reúne solos con todo el mundo» dijo y planteó la conveniencia de «decir quién manda, porque hay dos discursos, el de los que se sientan a negociar con nosotros y el del comité de empresa».

«Seguimos y me imagino que el resto de UGT sigue en la línea de llegar a un acuerdo. La empresa se estará frotando las manos con esta historia», lamentó y recordó que aunque la factoría leonesa sea la más perjudicada por el ERE el conflicto tiene un carácter general.

El PP pregunta al Gobierno por su implicación en el ERE Los diputados del PP de Castilla y León han registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre sus gestiones en relación al ERE presentado en la empresa Azucarera AB y el cierre de su planta en La Bañeza, ha informado la formación popular en un comunicado. Con esta iniciativa el PP pretende conocer la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez y saber si está dispuesto a revisar las condiciones de producción de la remolacha para poder adoptar medidas que permitan recuperar y aumentar los rendimientos. También se solicita conocer la previsión de apoyo a los trabajadores afectados cambiando el ERE por uno temporal (Erte).

