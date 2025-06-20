La comisión por el accidente minero de Cerredo llamará a comparecer a Sara Aagesen

Vista de la bocamina cerrada en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña.EFE / Paco Paredes

La comisión encargada de investigar en el parlamento asturiano el accidente que el pasado 31 de marzo le costó la vida a cinco trabajadores leoneses en la mina de Cerredo ha aprobado llamar a comparecer en este órgano a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como a tres exconsejeros de Industria.

La comisión de investigación ha mantenido este viernes una nueva reunión en la que se han abordado las propuestas de comparecientes presentadas por los partidos políticos.

La comisión ha aprobado la petición de comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que han solicitado los grupos parlamentarios de PP, Vox y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, con el rechazo del PSOE.

Tomé ha recordado que Aagesen era la presidenta del Instituto de Transición Justa "en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización" de las que se beneficiaron algunas empresas.

También se ha acordado llamar a comparecer a los exconsejeros Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, los tres responsables políticos al frente de la cartera de Industria durante los gobiernos de Adrián Barbón.

Asimismo, se ha dado luz verde a la petición de comparecencia de los responsables de la empresa Blue Solving, encargada de la explotación de la mina de Cerredo en el momento del accidente, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como a directores generales y personal del servicio de minas.

La comisión aprobó el pasado miércoles solicitar información a administraciones como el Gobierno del Principado o el Ayuntamiento de Degaña, donde se encuentra la mina, relativa a permisos que se dieron a las empresas mineras responsables de la explotación, así como sobre inspecciones o permisos forestales, entre otras cuestiones. EFE