La Pola de Gordón se lleva parte del segundo premio del sorteo de Lotería Nacional.

El sorteo de la Lotería Nacional dejó hoy parte del segundo premio en La Pola de Gordón (León), donde la Administración de Loterías número dos vendió una veintena de décimos del 44.270, agraciados con un premio cada uno de 12.006 euros. Además, un pellizco del primer premio, correspondiente al 10.797 y dotado con 600.000 euros a la serie, se quedó en la ciudad de Ávila y en la localidad de Nava del Rey (Valladolid), según fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, una tienda de Ávila, situada en la avenida de la Inmaculada, número 40, y un estanco del municipio vallisoletano de Nava del Rey despacharon por terminal al menos un décimo del 10.797, sin que sus propietarios pudieran aclarar a Ical si habían vendido más.

Por otra parte, la suerte hizo parada este sábado en la localidad leonesa de La Pola de Gordón, cuya Administración de Loterías número 2 vendió parte de los décimos agraciados con el segundo premio del sorteo nacional.

Rubén González, que regenta el establecimiento desde 2019, explicó a Ical que los compradores de los entre 20 y 30 décimos que calcula que ha vendido son clientes habituales del establecimiento que juegan a “los números feos de jueves y sábado” entre los que figuraba el agraciado, el 44.270, por el que cada poseedor recibirá12.000 euros.

Se da la circunstancia de que el pasado año, el 22 de junio, también se vendió en la misma Administración parte del segundo premio del sorteo de Lotería Nacional.