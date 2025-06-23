Organizaciones ecologistas exigen en Madrid que se proteja al lobo ibérico

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Un centenar de organizaciones se manifestaron este domingo en Madrid bajo el lema ‘Lobo vivo y protegido’ para exigir la protección estricta del lobo ibérico y rechazar la disposición a la Ley de Desperdicio Alimentario que permite cazar a esta especie en España.

El acto recorrió el centro de la capital para exigir que el lobo ibérico vuelva a estar incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). A su vez, se pedirá que se cumpla la Directiva Hábitats de la Unión Europea (UE) y se permita que la especie siga recuperando los territorios donde fue extinguida. Asimismo, han solicitado que se aprueben planes de conservación de la especie basados en el conocimiento científico, que se persiga de forma eficaz la caza furtiva y el envenenamiento y que se admitan programas eficaces para garantizar la coexistencia entre el lobo y las actividades económicas. De forma paralela, se reclamará el fin inmediato de las batidas de lobos, que ya están en marcha en Cantabria y Asturias pese a los recursos judiciales impulsados desde la sociedad civil. «No se puede tolerar que, en pleno siglo XXI, se vuelva a perseguir y matar al lobo como en tiempos oscuros pasados en los que se hablaba de alimañas. El lobo es patrimonio de toda la sociedad, una pieza fundamental de los ecosistemas en un estado muy frágil, que merece toda la protección», han criticado las organizaciones convocantes. WWF señala que con esta manifiestación quieren demostrar que hay «un gran apoyo social» en favor de la especie.