El taconeo del San Sebastián inunda de tradición Laguna de Negrillos

Declarada de Interés Turístico Provincial y Regional, la fiesta del Corpus en Laguna de Negrillos figura en el listado de las más importantes de la provincia. Una cita con la tradición, con lo antropológico y cultural que este domingo regresó a la localidad para congregar a cientos de personas. Una original y llamativa celebración en la que el san Sebastián volvió a convertirse en protagonista con su taconeo, dando vida al capitán de la Primera Corte de la Guardia Pretoriana con un desfile a paso lento por las calles del pueblo.

Fue él quien encabezó la procesión que comenzó tras la solemne misa del domingo del Corpus y a quien siguieron todos los apóstoles salvo Judas Iscariote, además de imágenes y danzantes, ángeles y diablos o guirrios (birrias) siguiendo el ritmo de la dulzaina y el tamboril.

El inicio

Todo ello enmarcado en la eucaristía y procesión del Corpus Christi de Laguna de Negrillos, el acto principal de estas fiestas que acogió la iglesia de San Juan Bautista, que comenzó cuando la mayordoma de la Cofradía del Señor Sacramentado, Beatriz Gómez González, acercó la careta que hace de San Sebastián a Pablo de Paz Gómez, cediendo entonces la imposición de la lanza de San Sebastián a la autoridad invitada. Es entonces cuando comienza el recorrido desde la iglesia por las calles de la localidad en el que el personaje histórico se presenta con una actitud retadora ante el público para terminar de nuevo en la iglesia con una actitud bien diferente en la que domina el arrepentimiento tras las llamativas «venias» o reverencias que el personaje realiza durante el recorrido.

La Cofradía del Señor Sacramentado es la encargada desde 1648 de organizar la representación este auto sacramental, uno de los pocos que aún se representan cada año en España, y cuyos orígenes, un tanto inciertos, se enmarcan en el Siglo de Oro de las letras españolas (XVI y XVII).

Más actos

Pero no fue el paso del San Sebastián el único acto programado para las fiesta del Corpus en Laguna de Negrillos. El programa continuó por la tarde con partidos de pelota a mano en el frontón municipal para dar paso al Espectáculo Face 2 Face de Jstroke dúo, en el que el lagunés José Ángel Santo Tomás Ruano y su compañero Javier Verduras de las Heras interpretaron un novedoso formato en el mundo de la música de percusión. Tres días de fiestas en Laguna de Negrillos cargados de actos entre los que no faltaron la música, la tradición y el punto religioso.