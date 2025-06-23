El Corpus de Fresno de la Vega, en fotos

El Corpus también llegó ayer a Fresno de la Vega con una cita anual que es clave en el calendario festivo de la localidad y también en el verano al completo. Para hacer honor a la tradición, se elaboró un completo programa pensado para el disfrute de todos los públicos en el que los protagonistas del domingo fueron la misa., la música tradicional, los malabares y los juegos autóctonos. Una jornada con la que se puso el punto y final a cuatro días de fiestas.
Celebración del Corpus Christi en Fresno de la Vega
