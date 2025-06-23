La Diputación de León aportará 1,4 millones de euros a 132 municipios de hasta mil habitantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha firmado este lunes la adenda al convenio del Fondo de Cohesión Territorial por el cual los municipios de hasta mil habitantes de la provincia recibirán un total de 1,4 millones de euros, en un acto que ha contado con el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago y que se ha desarrollado en las instalaciones de la Consejería de Presidencia, en Valladolid.

Se trata de un acuerdo que supone que un total de 132 municipios recibirán 1.436.534,72 euros para la ejecución de diferentes actuaciones, de los que la institución provincial aporta 478.844,90 euros (el 25% del total), mientras que la Junta de Castilla y León aporta un 50% (957.689,82 euros) y el 25 % restante por los propios ayuntamientos.

El Fondo de Cohesión Territorial fue aprobado por unanimidad en el pleno extraordinario del 16 de mayo después de que las bases se publicaran en el BOP del 9 de enero de 2025.

El objetivo principal de este apoyo, teniendo en cuenta los problemas de desabastecimiento de agua que se han producido en diferentes zonas de la provincia como consecuencia de la sequía, y con el objetivo de paliar los efectos que la misma produce en el abastecimiento de agua destinada al consumo humano de muchos municipios, las ayudas estarán destinadas a realizar obras de mejora y ampliación de redes de abastecimiento y de captación de agua y, en general, las que estén destinadas a paliar la falta de agua en las diferentes poblaciones.