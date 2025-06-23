La DGT vigilará con especial atención los tramos por obras de la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Esta mañana se ha presentado en Madrid una nueva campaña de vigilancia y control que la Dirección General de Tráfico pone en marcha esta semana y que, en esta ocasión estará centrada en las zonas de obras en las vías interurbanas de circulación. Esta campaña de control, que arranca hoy y durará hasta el domingo 29 de junio, se inscribe en la importancia del cumplimiento de los límites establecidos en los tramos de obras, uno de los principales factores de siniestralidad mortal de los operarios que trabajan en las vías de circulación abiertas al tráfico.

La presentación ha corrido a cargo del jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, y la jefa de Demarcación de Carreteras en Madrid del MITMOS, Gloria Ramos.

Según datos provisionales a nivel nacional del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en 2024 se produjeron un total de 142 siniestros de tráfico relacionados con los trabajos de obras de mantenimiento y conservación en las carreteras, de los cuales 23 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones (peatones), mientras que los otros 119 implicaron a operarios de conservación y mantenimiento dentro de sus vehículos.

Por ello, tal y como manifestó el jefe provincial de Tráfico en la presentación, “campañas como esta son fundamentales ya que, si bien es cierto que no existen variables unívocas en las fuentes estadísticas de siniestralidad del tráfico, ni de siniestralidad laboral al respecto, sí que hay estudios técnicos e investigaciones académicas de las que se concluyen algunas ideas fundamentales como que la mayoría de los siniestros en las obras de mantenimiento de las vías son atropellos, la mayoría de los cuales se producen por vehículo ajenos a la propia obra y mientras se procedía a la señalización de esas obras. Además, el factor más influyente en este tipo de accidentes es la velocidad”.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia y civil y de las policías autonómicas que se sumen a la campaña, vigilarán especialmente las obras en todo tipo de carreteras interurbanas que afecten a la calzada y/o modifiquen el trazado de los carriles, incluidos tramos en túnel, con el objetivo de contribuir a reducir los comportamientos que implican riesgos en esos tramos mientras se conduce, como velocidad inadecuada, distracciones y adelantamientos.

Cada año, a nivel nacional, se realizan en carretera cerca de 23.000 obras que generan miles de incidencias de gestión de tráfico, es decir, cortes de tráfico, estrechamiento de carriles, desvíos… que hay que señalizar.

La señalización en los tramos de obras cumple una doble misión ya que, por un lado, ordena el tráfico adaptándolo a las nuevas circunstancias de la vía y, por otro, adapta la circulación a la presencia de operarios trabajando en la

calzada para su mejor protección. La correcta señalización en dichos casos es especialmente importante por cuanto deben ofrecer a los conductores la mayor información posible que les permita adaptar su conducción a las circunstancias de cada caso.

Muestra de ello es la utilización de señalización específica de obra cuya disposición se encuentra recogida, para utilización obligatoria en las carreteras de titularidad estatal, “Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado” (Orden de 31 de agosto de 1987) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se ha ampliado en una monografía técnica del propio departamento para una mejor utilización de la señalización “Señalización móvil de obras”.

Dicha señalización tiene su peculiar clasificación, pues a la señalización de posición, en el entorno inmediato de la obra, se añaden las señales de preaviso que permitan a los usuarios anticipar su reacción y ofrecer un margen necesario para acomodar su conducción con suficiente anticipación.

La implantación y colocación de dichas señales es una de las labores más peligrosas para los operarios de carreteras, por cuanto constituye un elemento sorpresa para los conductores que no tienen preaviso. La Dirección General de Tráfico, en ese sentido, se ha propuesto como línea de actuación en el ámbito de aumentar la seguridad de las vías “la advertencia en tiempo real de la proximidad a obras en ejecución” a través de los paneles luminosos informativos.

Las nuevas tecnologías están aportando una mejor capacidad de anticipar información sobre la realización de las obras. El vehículo conectado, a través de la Plataforma DGT 3.0 permitirá disponer de esa información con carácter previo, de forma similar a la información del tráfico en tiempo real que ofrece el Punto de Acceso Nacional de Datos de Tráfico (NAP).

Será también muy necesario para completar el sistema una estrecha colaboración entre las autoridades competentes en materia de gestión del tráfico con las empresas que ejecutan las obras y los proveedores de servicios de navegación.

En ese sentido, el denominado “cono conectado” permitirá a las empresas su instalación y encendido al comenzar las tareas de las obras. Estos conos, geolocalizados y que desprenden destellos luminosos, permiten a las empresas su instalación y encendido al comenzar las tareas de las obras de modo que automáticamente se active una incidencia de circulación en el Centro de Gestión de Tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta información se comparte en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional, permitiendo al conductor disponer de la información sobre la realización de obras que se va a encontrar a lo largo de su trayecto con carácter previo.

Con ello mejora tanto la seguridad de los operarios que trabajan en la carretera, como la de los conductores que van a pasar por ese punto y que podrán recibir la información a través de los paneles de mensaje variable en carretera y en sus propios coches conectados.