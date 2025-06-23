La Guardia Civil auxilia a un peregrino que se había perdido durante este fin de semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante el fin de semana la Guardia Civil de León recibió aviso por el Servicio de Emergencias 112CYL, de que un peregrino de nacionalidad francesa, de 66 años de edad, había salido por la mañana desde la localidad de Foncebadón(León) en bicicleta y al llegar a la zona de Vega de Valcarce (León) por el denominado camino francés, se había desorientado y se encontraba muy agotado.

Por una de las patrullas fue localizado en buen estado, con síntomas agotamiento físico, en una carretera en las proximidades de Vega de Valcarce(León) en dirección a Piedrafita del Cebreiro (Lugo), siendo auxiliado en el lugar por los agentes, no precisando asistencia sanitaría. Procediendo a su acompañamiento hasta su destino para asegurar su integridad.

También se tuvo conocimiento que una peregrina de nacionalidad holandesa, de 62 años de edad, había salido caminando desde Bercianos del Real Camino (León) y aún no había llegado al destino donde había enviado su mochila.

Practicadas gestiones fue localizada de madrugada en el Albergue de Reliegos (León), localidad inmediatamente anterior a su destino. La misma se encontraba en buen estado de salud, no habiendo llegado a su destino por cansancio físico.