Fantástico Bosque de Valdavido estudia la rentabilidad de la resina

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

SEO/BirdLife continúa con los trabajos forestales del proyecto Fantástico Bosque de Valdavido con el fin de mejorar y potenciar la riqueza del monte de este municipio que es Reserva Ornitológiva de SEO/BirdLife.

Además de la mejora de la biodiversidad, el proyecto contempla el fomento de aprovechamientos forestales alternativos y sostenibles que puedan ser nuevas fuentes de futuros ingresos y creación de empleo en la zona. Por ello, se ha iniciado un estudio de la resina en pinos silvestres, que es el pino mayoritario en terrenos de Valdavido, para ver la viabilidad y la rentabilidad de este nuevo recurso. El estudio se realizará en 300 pinos en 15 parcelas de 20 individuos utilizando el método borehole y se elaborará un informe final con resultados que valore su potencial como nuevo nicho económico en el territorio.

Aunque los trabajos del proyecto comenzaron a finales de noviembre de 2024, en los primeros meses de 2025 se completaron 18 hectáreas repartidas en cuatro rodales de plantación y un total de 14.636 árboles y arbustos de 17 especies diferente de frondosas autóctonas como el cerezo, roble melojo, roble albar, abedul o mostajo, además de encinas micorrizadas, que darán refugio y alimento a la fauna presente.