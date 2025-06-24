El Fondo de Cohesión destina 1,43 millones a 132 municipios leoneses

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha firmado este lunes la adenda al convenio del Fondo de Cohesión Territorial por el cual los 132 municipios de hasta mil habitantes de la provincia recibirán un total de 1,43 millones de euros, ha informado la institución en un comunicado. El acto para la rubrica del acuerdo se ha firmado en Valladolid entre Álvarez y el consejero, Luis Miguel González-Gago, quien además ha firmado respectivos convenios con representantes de las otras ocho diputaciones provinciales de la Comunidad. De la inversión prevista, la Institución provincial aporta 478.844,90 euros (25%), mientras que la Junta de Castilla y León aporta un 50% (957.689,82 euros) y el 25% restante es sufragado por los propios ayuntamientos. El Fondo de Cohesión Territorial fue aprobado por unanimidad en el pleno extraordinario del 16 de mayo después de que las bases se publicaran en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 9 de enero de 2025. El objetivo principal de este apoyo económico es realizar obras de mejora y ampliación de redes de abastecimiento y de captación de agua y, en general, las que estén destinadas a paliar la falta de agua en las diferentes poblaciones.

González Gago, y los máximos mandatarios de las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad firmaron ayer sus respectivas adendas por las que se prorrogan los convenios del fondo, que moviliza al menos 33,2 millones de euros en el conjunto de Castilla y León para el desarrollo de obras e infraestructuras en municipios de menos de 20.000 habitantes de la comunidad.

El fondo cuenta con una dotación anual de 20 millones, si bien la participación conjunta de diputaciones y ayuntamientos para la realización de estas obras e infraestructuras, que también aportan financiación, hace que la movilización de recursos económicos alcance un mínimo global de 33,2 millones de euros, que pueden aumentar aún más, hasta los casi 40.